На Закарпатті збираються ліквідувати єдину санаторну школу [ Редактировать ]
Під ліквідацію. На Закарпатті єдину санаторну школу-інтернат планують закрити. Заклад оздоровлює дітей із різними хворобами - легеневими, серцевими.
Але тепер чиновники поставили їм всім один діагноз - "Нікому не потрібні". Бо якщо заклад закриють - ці діти залишаться на вулиці.
Марина учениця 10-го класу Великоберезнянської санаторної школи-інтернату. Дівчина вчиться тут, бо хворіє на хронічний бронхіт.
Марина Купінка, учениця Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат:
10 років тут навчатися, тут всі для мене як одна сім'я.
Чи отримає дівчина атестат про закінчення цієї школи, поки не відомо. У порядку денному сесії Закарпатської облради з'явилося питання про закриття закладу.
Іванна Ромочуська-Караван, директорка Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат:
Майно передадуть в район, що це означає, я не знаю, за рік що ми тут будемо бачити з цього майна.
За законом, санаторні школи мають закрити до 2024 року. За цей час заклади мали б перепрофілювати. Як саме, днями мають вирішити народні депутати. Утримання санаторної школи коштує бюджету Закарпатської області - 14-20 млн на рік.
Наталія Газа, головний лікар Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату:
На великих перервах або після обідній період проходять реабілітацію. Тут у нас є стаціонарний інгалятор вулкан тут проходять інгаляції стаціонарно, тут у нас два препарати УВЧ.
Школа у Великому Березному - єдина санаторна на Закарпатті. Тут навчаються діти із серцево-судинними та неспецифічними захворюваннями органів дихання, діти із малозабезпечених сімей та гірських районів. Наразі тут 134 учні. Це майже втричі менше, ніж може прийняти школа. У ній можна було б розмістити місцеву гімназію - кажуть чиновники. Бо там класи переповнені, дітям доводиться навчатись у дві зміни.
Олексй Петров, голова Закарпатської облдержадміністрації:
Питання не про закриття, а про об'єднання в нас є розпорядження Мінсоца, Міносвіти, в разі якщо є 20% наповненість менше ніж 20, то ми можемо об'єднати два профільні, профільні інституції для того щоб не було таке навантаження на в тому числі на обласний бюджет.
Батьки учнів санаторної школи проти закриття. Мовляв, їхні діти не зможуть без специфічного лікування.
Ольга, мама учня Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату:
Моя дитина хвора, він має алергію, алергію на будь що. Я не можу в нормальну школу свою дитину дати тому що ні один медик не буде ходити за моєю дитиною і не буде йому колоти гормон при приступі. А тут є медичний склад.
Чи закривати школу-інтернат депутати вирішать вже цього тижня.
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