В Австралії почали тестування вакцини від COVID [ Редактировать ]
Тестувати потенційну вакцину від COVID-19 на людях почали в Австралії. Перші випробування відбулися в університеті Квінсленда. Для цього дослідники відібрали кількох волонтерів.
Їм уже ввели першу дозу вакцини. Чи буде вона ефективною - стане відомо у вересні після ще кількох перевірок.
Пол Янг, дослідник:
Усіх учасників дослідження ми повідомили про ризики. Однак упевнені, що із цим все буде гаразд. Щодо вакцини, то це експеримент. Він може вдатися, а може й ні. Поки що ми не можемо гарантувати ефективність. Однак сподіваємося, що в підсумку досягнемо позитивного результату.
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