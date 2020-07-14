Бизнесмены требуют ввести "коронавирусный" налог [ Редактировать ]
Состоятельные люди по всему миру требуют обложить их налогом, деньги от которого пойдут на борьбу с коронавирусом.
Об этом 80 бизнесменов написали в своем письме.
Отмечается, что миллионеры хотят помочь благотворительным фондам спасать инфицированных коронавирусом. Этим также должны заниматься правительства стран.
Известно, что обращение подписали наследница Уолта Диснея - Эбигейл Дисней, американский бизнесмен Джерри Гринфилд, режиссер, Ричард Кертис и десятки других.
Читайте также, стало известно, сколько держится иммунитет против коронавирусной инфекции. Эксперты допускают, что в связи с низким сопротивлением, одной дозы вакцины будет недостаточно.
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