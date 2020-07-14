Состоятельные люди по всему миру требуют обложить их налогом, деньги от которого пойдут на борьбу с коронавирусом.

Об этом 80 бизнесменов написали в своем письме.

Отмечается, что миллионеры хотят помочь благотворительным фондам спасать инфицированных коронавирусом. Этим также должны заниматься правительства стран.

Известно, что обращение подписали наследница Уолта Диснея - Эбигейл Дисней, американский бизнесмен Джерри Гринфилд, режиссер, Ричард Кертис и десятки других.

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