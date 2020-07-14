Закон об игорном бизнесе заблокировали [ Редактировать ]
Во вторник, 14 июля, депутаты Украины заблокировали подписание принятого сегодня Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса.
В парламент внесено два постановления об отмене результатов голосования. Пока они не будут рассмотрены, закон не сможет подписать спикер Рады Дмитрий Разумков.
Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.
Напомним, 16 января Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.
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