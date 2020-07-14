Харків затопило. За добу в місті випало 90 міліметрів опадів, це півторамісячна норма - абсолютний рекорд за майже 140 років спостережень, повідомили в гідрометцентрі. Вулиці міста перетворилися на річки - автівки ледь просуваються. Подекуди траси затоплені повністю.

Напередодні ввечері поліція навіть не пускала водіїв. Деякі сміливці намагалися перепливати дороги на надувних матрацах. У місті повалило дерева, під водою опинився й найбільший в Україні ринок. Дощ іде й зараз, щоправда, вже не такий сильний.