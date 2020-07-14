В Австрії почали продавати ПЛР-тести, які можна пройти самостійно вдома. Вартість - 119 євро. Купують їх лише через Інтернет, щоб уникнути контакту з потенційно інфікованими COVID-19.

В упаковці є інструкція та спеціальна ємність, куди потрібно помістити зразок слини. Після виконання процедури запакований тест передають до лабораторії. Результат повідомлять за три дні.

