"Отключение" экономики: в НБУ оценили последствия и риски [ Редактировать ]
Временная глава Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что повторное "отключение" экономики Украины грозит катастрофическими последствиями. О последствиях для страны карантинных ограничений она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом - все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия", - отметила и.о. главы НБУ.
Она считает, что украинцам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу.
Но, по моему мнению (и это делают сейчас другие страны, в которых вновь возникают всплески), нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, приобретать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать, потому что мы не можем сесть все по домам. Такого ограничения активности, которое было у нас, не может больше быть.... Да, наверное, кинотеатры полноценно не заработают, не будет глобального туризма и, наверное, не будут заполнены гостиницы, и однако экономику нельзя отключить.
По словам Рожковой, в Украине сначала прогнозировали спад экономики на 5%, но МВФ был более пессимистичен и прогнозировал 8,2%.
Наш прогноз апрельский, следующий пересмотр будет в июле. В апреле еще не было ни у кого понимания, так как только в марте объявили карантин, он потом еще уточнялся, что кому запрещено ... Безусловно, мы будем пересматривать прогноз.
Ранее мы писали о том, что украинцам необходимо более сознательно соблюдать правила карантина в условиях распространения коронавируса, поскольку повторный "жесткий" карантин экономика Украины не выдержит.
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