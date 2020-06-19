После ряда антирекордов по коронавирусу в Украине Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер. Это коснется транспорта и некоторых супермаркетов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Министерство инициирует максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина.

По его словам, речь идет о транспорте, в котором люди не надевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.

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