Близько сотні локальних спалахів коронавірусу на тиждень. Велика Британія і далі протистоїть епідемії на місцевому рівні. Нові осередки захворювання виявляють у школах, пабах та на підприємствах. Як саме борються з інфекцією - розповість наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Ця овочева ферма в Англії у локдауні. Тут зафіксували спалах коронавірусу. Діагноз підтвердився у 73 співробітників. Через це на карантин відправили всіх 200 працівників. Ані зайти, ані вийти звідси у наближчі два тижні - неможливо.

Керен Райт, начальниця відділу громадського здоров'я Герефордширу:

Більшість хворих із різних частин східної Європи, це сезонні робітники. Працювали відповідально і зараз адміністрація ферми співпрацює з нами, щоби приборкати цей спалах. І я рада, що нам вдалося зупинити розповсюдження вірусу за межі цього підприємства.

Більшість збирачів овочів та пакувальників не лише разом працюють на цій фермі, але й живуть тут же. Тож інфекція розповсюдилася блискавично. Такі локальні спалахи - не рідкість. Щотижня їх фіксують близько сотні по країні. І на заводах, і в школах, і навіть у лікарнях. Заклад одразу ж відправляють на карантин та шукають усіх потенційних інфікованих.

Олівер Дауден, міністр культури Великої Британії:

Усі ці карантинні заходи, які ми скасовуємо, дуже легко повернути. І ми без вагань запроваджуємо місцеві локдауни в тих місцях, де фіксуємо спалахи нових випадків зараження. Як це сталося у місті Лестер, де більшість закладів сфери послуг залишилися закритими.

Такі місцеві локдауни дають змогу решті країни виходити з карантину. В Англії більшість закладів знову відчинили двері для клієнтів. Зокрема, парки розваг, манікюрні салони та спа. А уряд заохочує людей повертатися до звичного життя. Не забуваючи про часте миття рук та дотримання безпечної відстані.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я хочу, щоб ті люди, які весь цей час працювали з дому, починали повертатися на свої робочі місця. Звісно, ключовою умовою буде безпека в офісах. Багато підприємств уже забезпечили усі умови для працівників, тож люди можуть спокійно виходити на роботу.

Щоправда, чимало закладів досі не працюють. Під забороною близькі контакти між людьми. Тож масажі, пірсинг та фізіотерапія - в країні досі неможливі.

І нарешті уряд визначився з масковим режимом. Адже раніше британцям лише рекомендували прикривати обличчя. А тепер вимога носити маски обов'язкова, зокрема, в магазинах. Приміром, у Німеччині це правило запровадили ще наприкінці квітня. Масковий режим діє також в Італії, Іспанії та Бельгії.