COVID-19 - як привід об’єднати зусилля. Про співпрацю у сфері безпеки на період світової пандемії йшлося на міжнародному партійному круглому столі. Участь у ньому взяли представники політичних партій Росії, Китаю, Японії, Кіпру, ЮАР, Туреччини та В'єтнаму, а також України. Говорили і про боротьбу із коронавірусом, і про вихід з економічної кризи.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":