Привід об’єднати зусилля: Віктор Медведчук обговорив співпрацю у сфері безпеки на період світової пандемії з представниками інших країн [ Редактировать ]
COVID-19 - як привід об’єднати зусилля. Про співпрацю у сфері безпеки на період світової пандемії йшлося на міжнародному партійному круглому столі. Участь у ньому взяли представники політичних партій Росії, Китаю, Японії, Кіпру, ЮАР, Туреччини та В'єтнаму, а також України. Говорили і про боротьбу із коронавірусом, і про вихід з економічної кризи.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Необходимо сегодня отвечать на те вызовы, и в данном случае на призывы ООН, потому что это единственная самая авторитетная международная организация, которая может обьединить усилия в борьбе с теми проблемами, которые существуют, а тем более и с проблемой, которая в единственном числе существует для всех стран сообща. Мы можем дать достойный ответ на стоящий перед человечеством, перед странами всего мира, той проблемы, которую надо решить - СOVID-19. И победить этот опасный вирус.
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