Вони - таки зробили ставку на легалайз. Депутати несподівано швидко ухвалили те, з чим гралися кілька тижнів - законопроект про гральний бізнес. У монобільшості кажуть: гра без тіні принесе в бюджет мільярди.

В опозиції: тепер казну будуть наповнювати бідні родини лудоманів. А однорукі бандити тепер стоятимуть у нічліжках кожного містечка. Тож які правила гри встановили депутати? Катерина Лисенко - розповість.

Гра у сесійній залі закінчилась. Увесь минулий тиждень депутати з азартом займалися гральним бізнесом. І наче в лотерею вибирали номери поправок. Та сьогодні фінальна ставка.

Нарешті, я можу це сказати.

"Нарешті", за словами монобільшості, правки закінчилися. І Верховна Рада легалізувала азартні ігри в Україні.

Головний аргумент слуг - наповнення державної скарбниці. Очікують отримати до 4 мільярдів гривень на рік від бізнесу, який раніше працював в тіні.

Дмитро Разумков, голова верховної ради України:

Тому що навіть після так званої заборони, всі прекрасно пам'ятаємо, всі ходимо по вулиці, їздимо - бачили, як працювали заклади, які називались як завгодно, але не зали гральних автоматів, а фактично були такими.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Нам кажуть, що треба наповнити бюджет - так вибачте, чим? Забрати з бюджетів родин? Через хворих людей? Лудоманів, які хворі.

Якщо перейти до конкретики. Правила будуть такі: за гральний бізнес без ліцензії - кримінальна відповідальність. Казино дозволені і в реалі, і у віртуалі. В покер можна буде грати в інтернеті. Казино можна розміщувати лише у п'ятизіркових готелях, де не менше, ніж сто номерів.

А от гральні автомати - так звані однорукі бандити - у готелях і з трьома зірками.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Нам вдалося надати можливість легальної, обмеженої пропозиції грального ринку, тобто гри, азартної гри, яка буде надаватися нашим людям виключно в готелях. Якщо через місяць-півтора ви побачите на вулицях вашого міста нелегальний гральний заклад - це означає, що він працює не за законом.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Цей закон ще увійде в історію по своєму цинізму - закон, коли дозволяють створювати казино не в 5-зіркових готелях, як пропонували раніше, і це була б дійсно закрита територія, а фактично в інших готелях з прохідним двором, куди може зайти будь-хто.

Те, що вдалося захистити - так це території шкіл. Розміщувати зали ігрових автоматів можна буде лише за півкілометра від них. Пускати в казино будуть лише тих, кому вже є 21 рік. А ще мають створити реєстр лудоманів.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Вдалося відстояти, якщо гральний заклад запустив людину, залежну від гри, лудомана, то він відшкодовує витрати родині цього лудомана. Не вдалося відстояти право місцевих громад вирішувати чи можуть вони відкривати чи ні гральний бізнес.

Тепер усе централізовано. Аби контролювати діяльність казино, створять спеціальний орган - комісію з регулювання ринку азартних ігор. Відомство підпорядкують Мінфіну. От тільки здійснювати контроль вона зможе тільки через 2,5 роки.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Система онлайн-моніторингу ставок, яка має діяти в любій іншій країні з першого дня - не впроваджується. І вона не буде впроваджуватись ще два роки, і потім іще півроку на підключення іграків до цієї системи, що це означає, що всі решта запобіжників, які є в законі - не спрацьовують.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Ця комісія буде складена з представників парламенту, а це "слуги народу", з представників кабміну, це "слуги народу", і з представників президента - це "слуги народу", тобто фактично вони будуть самі себе контроювати. А це означає, що можливі корупційні ризики.

Узагалі із цим законопроектом депутати мали "гратися" до кінця тижня. І саме тому понапризначали кілька позачергових засідань для розгляду інших питань. Та зрештою монобільшість пішла пробоєм.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми сьогодні наблюдаємо черговий політичний гротеск, коли парламент в умовах політичної кризи вже другий тиждень поспіль розглядає суто лобістський закон про легалізацію казино, внаслідок чого і довіра до парламенту впала в три рази в порівнянні з тим періодом, коли він почав працювати, тому що неможливо собі уявити країну, в якій вирує економічна криза і парламент займається корупційними законами. У нас з'явилось ноу-хау - це позачергове засідання парламенту. Єдина причина, чому мають збирати позачергове засідання - це підтримка людей, соціальна підтримка, або питання про відставку уряду.

Підтримали легалізацію грального бізнесу здебільшого "слуги народу". А підстрахували позафракційні та група "Довіра". Та нардепи таки зареєстрували ще два документи про скасування голосування. Та чи зіграє ця ставка - поки що невідомо.