Електроенергія може подорожчати у кілька разів. Різкий стрибок цін прогнозують експерти енергетичного ринку. При чому за їхніми підрахунками, це стосуватиметься не лише бізнесу, а й пересічних українців. Перший етап здорожчання, і це вже офіційно, очікують з 1 серпня. Плюс п’ятдесят відсотків до чинних тарифів. Це наслідки рішення національного регулятора, який підвищив розцінки для "Укренерго". У конфедерації профспілок закликають владу не допустити цього стрибка.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України: