Стрибок цін на електроенергію: Сергій Каплін закликав владу не допустити зміни тарифів [ Редактировать ]
Електроенергія може подорожчати у кілька разів. Різкий стрибок цін прогнозують експерти енергетичного ринку. При чому за їхніми підрахунками, це стосуватиметься не лише бізнесу, а й пересічних українців. Перший етап здорожчання, і це вже офіційно, очікують з 1 серпня. Плюс п’ятдесят відсотків до чинних тарифів. Це наслідки рішення національного регулятора, який підвищив розцінки для "Укренерго". У конфедерації профспілок закликають владу не допустити цього стрибка.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Ми негайно вимагаємо переглянути політику в галузі енергетики. Запропонувати уряду і парламенту нову енергетичну доктрину чи стратегію. Передбачити економію на уряді, на парламенті, на президенті, на всій вертикалі органів державної влади з тим, щоб ці резерви направити на ресурсозаощадження та енергозбереження. З тим, щоб підтримати простих людей зараз і не змінювати тарифи. Бо проста людина під час пандемії і якийсь час після неї фізично не зможе платити такі захмарні тарифи.
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