Душ за мільйон, а двері за два. У Львівській міськраді розщедрились та вирішили провести ремонт. І не дешевий. Запланували замінити двері. І це при тому, що грошей вкрай бракує навіть на зарплати працівникам кількох комунальних підприємств. Про мільйонний ремонт під час кризи розкаже Христина Гашенко.

За 740 тисяч гривень планували встановити душ у міськраді. Він призначений для працівників мерії, оскільки багато з них приїздять на роботу велосипедами. Втім, після поширення цієї інформації в соцмережах - "розгорівся"скандал. Мовляв, надто дорого. Лише після цього тендер у Ратуші скасували. Проте від дорогих забаганок не відмовилися - вирішили купити двері. За майже 2 мільйони гривень.

Міське комунальне підприємство "Ратуша-сервіс" оголосило на скляні двері перший тендер. Таких планують закупити 9 штук. Коштують вони трохи більше ніж 700 тисяч гривень. І, схоже, ремонти набирають обертів. Бо провели ще 2 тендери на 10 дубових дверей. Їхня ціна - понад мільйон гривень. Частину дверей замінили - решта ще чекає своєї черги.

Ці двері будуть замінені, бо вони навіть не тримаються.

Ремонти в Ратуші розпочали в той час, коли не вистачає грошей на зарплату працівникам двох комунальних підприємств. Через коронавірусну кризу міський бюджет недоотримав 450 мільйонів гривень. На останній сесії мер Львова просив депутатів, щоб ті погодились на черговий міжнародний кредит. Однак обранці відмовилися. І натомість запропонували зекономити. Забрати кошти, призначені на ремонти міськради, меблі для сесійної зали та ще на кілька проєктів і перенаправити комунальникам. Загалом планували заощадити - 32 мільйони гривень.

Валерій Веремчук, член бюджетної комісії Львівської міської ради:

Ми пропонували перекинути на 3 стрічки 16 мільйонів на рентген апарат в дитячу лікарню на орлика. На ці два підприємства, які я сказав електротранс і залізничтеплоенерго. Голосів не вистачило, тому ці кошти скажімо не вдалося скерувати туди куди потрібно.

У міськраді відмовлятися від ремонтів не планують.

Ірина Тихоліз, в. о. директора ЛКП "Ратуша-Сервіс":

У нас роботи ідуть по плану кожен є свій план усі роботи узгоджені на початку року.

Тим часом державна аудиторська служба перевірила 97 тендерних закупівель у Львівській міськраді та її підрозділах. І виявила порушення законодавства у вісімдесяти дев'яти з них. А це понад 900 мільйонів гривень. Серед них - і комунальне підприємство "Ратуша- Сервіс".