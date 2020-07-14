У Харкові за добу випала півторамісячна норма опадів [ Редактировать ]
Харків залило водою. За минулу добу випала півторамісячна норма. Вулиці міста перетворилися на справжні річки.
А до деяких спусків учора ввечері поліція навіть не пускала водіїв, вони були вщент заповнені водою. У місті попадали дерева, а автівки ледь просувалися вулицями. Під водою опинився і найбільший у місті ринок. Деякі сміливці - спробували перепливати дороги - на надувних матрацах.
Затопило і Запоріжжя. За дві години там зафіксували місячну норму опадів. З потоком води не впорались зливові каналізації. Дороги теж перетворились на річки. Сотні автівок по всьому місту фактично тонули у глибоких калюжах. Через це утворились численні затори.
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