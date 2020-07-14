Во вторник, 14 июля, в Египте, на нефтепроводе "Шукир-Мостород" вспыхнул крупный пожар. Пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Египта, передает usnews.com.

Трубопровод проходит по главной магистрали на окраине Каира.

Причиной стала искра, вызванная движением автомобилей по дороге. Она вступила в контакт с сырой нефтью, утечка которой произошла из трубы.

Зону пожара немедленно закрыли, огонь взят под контроль пожарных служб.

В сети появились кадры с места происшествия.

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