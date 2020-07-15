Понад 200 людей затримали під час протестів у Білорусі. Мітингувальники вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у президенти - Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Їм напередодні ЦВК відмовила в реєстрації.

Найбільший мітинг відбувся в центрі Мінська. Поліція застосувала проти учасників акції кийки. Самі ж протестувальники закликали людей виходити на вулиці.

Дмитро, протестувальник: