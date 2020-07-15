В США подали в суд на Google [ Редактировать ]
Юридическая фирма Boies Schiller Flexne обратилась в суд с иском к Alphabet Inc., которая является материнской компанией Google. Организация, которая представляет интересы группы истцов, в июне 2020 года уже подавала иск к корпорации на 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.
В иске указывается, что Google по-прежнему продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в сети.
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Сбор данных происходил с помощью программы Firebase, считают истцы. Она работает внутри приложений и невидима для пользователей. Firebase используется разработчиками для хранения данных, отправки уведомлений и рекламы, отслеживания сбоев работы системы.
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