Юридическая фирма Boies Schiller Flexne обратилась в суд с иском к Alphabet Inc., которая является материнской компанией Google. Организация, которая представляет интересы группы истцов, в июне 2020 года уже подавала иск к корпорации на 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

В иске указывается, что Google по-прежнему продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в сети.

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

Сбор данных происходил с помощью программы Firebase, считают истцы. Она работает внутри приложений и невидима для пользователей. Firebase используется разработчиками для хранения данных, отправки уведомлений и рекламы, отслеживания сбоев работы системы.

Ранее Google запустил конкурента Pinterest.