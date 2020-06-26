47 игр в магазине приложений Google Play являются троянами HiddenAds, заявляет компания Avast. Такие приложения могут скрывать свои значки на зараженном устройстве и навязчиво отображают рекламу, даже если пользователь удалит приложение.

Приложения имеют низкую пользовательскую привлекательность и низкий рейтинг, тем не менее, они были загружены более 15 млн раз. Компания уже сообщила в Google Play о найденных приложениях, но, по их словам, некоторые приложения все еще доступны для скачивания и установки.

Такие вирусы, как HiddenAds, могут попасть в официальный магазин Google Play, скрывая свое предназначение или раскрывая вредоносные функции, уже будучи загруженными на устройство, объясняют аналитик по компьютерной безопасности.

Рекламные кампании через трояны HiddenAds сложно предотвратить, поскольку злоумышленники используют одноразовые аккаунты разработчиков для каждого приложения.

При загрузке новых приложений рекомендуется обязательно посмотреть отзывы и особенно внимательно ознакомиться с отрицательными.

Ранее сообщалось, что были названы самые популярные приложения в Google Play.