Угорщина пояснила правила перетину кордону для українців [ Редактировать ]
Нові правила в'їзду і транзиту через Угорщину набувають чинності від сьогодні. Українці зможуть потрапити до сусідньої країни лише з дозволом угорської поліції. Щоб його отримати, треба подати електронну заявку і вказати вагому підставу для в'їзду. Це може бути лікування, навчання або працевлаштування.
Транзит дозволений, якщо мандрівник повертається до України. Або ж якщо погоджується пройти тест на коронавірус і має документи для в'їзду в країну, куди прямує далі. Територію Угорщини потрібно перетнути за 24 години.
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