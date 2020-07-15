У Азербайджані вимагають від влади воювати із вірменами [ Редактировать ]
Тисячі людей вийшли на акцію протесту в столиці Азербайджану Баку. Вони вимагають продовження бойових дій із Вірменією після нещодавнього загострення на кордоні.
Спочатку мітинг був мирний, утім, згодом люди ввійшли до будівлі парламенту. Через це правоохоронці застосували силу та розігнали натовп. Нагадаю, з 12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бої. Є втрати по обидва боки.
по теме
У Баку розігнали мітинг прибічників війни із Вірменією
З 12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бої. Є втрати по обидва боки.
ООН закликала Баку та Єреван до миру
Він звернувся до Азербайджану та Вірменії з проханням припинити конфлікт. Збройна сутичка сталася напередодні. Внаслідок перестрілки загинули троє азербайджанських військових, п'ятеро отримали поранення
Конфлікт на кордоні з Вірменією: загинули азербайджанські військові
Щонайменше 4 азербайджанських військовослужбовців загинули, ще кілька поранені внаслідок арт-обстрілів на кордоні з Вірменією. Інцидент стався у Товузькому районі далеко від території Нагорного Карабаху
Медики Парижа вийшли на марш протесту
Сотні представників медперсоналу пройшлися вулицями столиці. З плакатами, транспарантами та гаслами люди вимагали покращити умови праці в медичних закладах і підвищити зарплатню
Протести у Білорусі: поліція затримала понад дві сотні людей
Понад 200 людей затримали під час протестів у Білорусі. Мітингувальники вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у президенти - Віктора Бабарики та Валерія Цепкала.