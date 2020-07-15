По всьому Харкову напередодні шукали вибухівку. Анонімне повідомлення про замінування до поліції надійшло електронною поштою. Вибухотехніки та кінологи перевірили майже 250 об'єктів: пологові будинки, вокзали, торговельні центри, банки та аеропорт.

Евакуювали понад пів тисячі людей. Жодного вибухового пристрою чи небезпечних речовин - не знайшли. Тепер розшукують псевдомінера.