Стрільцю по дітям з Бердянська загрожує до семи років в'язниці [ Редактировать ]
У Бердянську 48-річний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна власної квартири. За словами жінки, яка викликала поліцію, стрілець цілив у її неповнолітнього сина та його друзів. Зловмисника затримали.
Вдома він зберігав цілий арсенал зброї: пістолет-кулемет, стартовий пістолет "Беретта", близько тисячі набоїв різного калібру і гранати. Усе вилучили й передали на експертизу. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами.
Володимир Верховський, оперуповноважений ГУ НП у Запорізькій області:
Чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп'яніння не сподобалось, що діти кричать на майданчику в дворі та він вирішив їх налякати. Почав стріляти у бік неповнолітніх зі стартового пістолету. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення Операції Об'єднаних сил.
по теме
У Бердянську учасник АТО відкрив вогонь по дітях
Вдома він зберігав цілий арсенал зброї: пістолет-кулемет, стартовий пістолет "Беретта", близько тисячі набоїв різного калібру і гранати. Усе вилучили й передали на експертизу. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами
Скандал у Черкасах: лікарі десять років уникають відповідальності за медичну помилку
У Черкасах донька померлої пацієнтки онкодиспансеру майже 10 років намагається домогтися покарання за смерть матері. Жінка померла на операційному столі внаслідок лікарської помилки.
У США стратять вбивцю родини з трьох осіб
Першу за 17 років смертну кару на федеральному рівні проведуть у США. Про це повідомляє BBC. Стратити повинні 47-річного Деніела Льюїса Лі - чоловіка визнали винним у вбивстві родини з трьох осіб у 1996 році
Забил до смерти: насильник издевался над женщиной часами
В Киеве будут судить мужчину, который во время попытки изнасилования забил женщину до смерти.
Криза породжує кримінал: аналіз схем квартирних аферистів
Криза - це завжди шанс для криміналу. Хоча офіційні повідомлення від поліції останнім часом заспокійливі - кажуть, що спалаху злочинності немає