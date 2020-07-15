У Бердянську 48-річний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна власної квартири. За словами жінки, яка викликала поліцію, стрілець цілив у її неповнолітнього сина та його друзів. Зловмисника затримали.

Вдома він зберігав цілий арсенал зброї: пістолет-кулемет, стартовий пістолет "Беретта", близько тисячі набоїв різного калібру і гранати. Усе вилучили й передали на експертизу. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами.

Володимир Верховський, оперуповноважений ГУ НП у Запорізькій області: