Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно активных больных 37 на 100 тысяч населения. Сейчас - 62. Таким образом мы приводим в соответствие", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине коронавирус COVID-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил список стран "красной зоны".