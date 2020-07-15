В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.
"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно активных больных 37 на 100 тысяч населения. Сейчас - 62. Таким образом мы приводим в соответствие", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Напомним, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине коронавирус COVID-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Минздрав обновил список стран "красной зоны".
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