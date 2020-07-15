Кабмин назначил главу Гослесагентства [ Редактировать ]
Кабинет министров назначил Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Его заместителем стал Юрий Болоховец.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Кузевич Василий Степанович стал председателем Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов", - написал депутат.
Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич.
Также мы писали о том, что в АМКУ назначили временного руководителя.
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