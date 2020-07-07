Зеленский назначил более 30 судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности 32 судей в местных общих судах.
Соответствующий указ №268/2020 от 7 июля обнародован на сайте президента.
Так, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (2), Волынской (1), Днепропетровской (4), Житомирской (4), Закарпатской (1), Запорожской (4), Ивано-Франковской (3), Львовской (2), Одесской (3), Полтавской (2), Сумской (2), Харьковской (4) областей.
Поименный перечень назначенных судей опубликован в тексте указа.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил глав РГА в трех областях.
Также мы писали о том, что в АМКУ назначили временного руководителя.
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