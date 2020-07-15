В Иране загорелись семь кораблей (видео) [ Редактировать ]
В Иране в портовом городе Бушер на протяжении месяца горело семь кораблей. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел после несколько взрывов и пожаров, произошедших за прошедший месяц около иранских военных, ядерных и промышленных объектов.
Ранее мы писали о том, что в Египте вспыхнул нефтепровод.
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