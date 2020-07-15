Тисячі людей вийшли на акцію протесту в столиці Азербайджану - Баку. Вони вимагають продовження бойових дій із Вірменією після збройних сутичок на кордоні.

Спочатку мітинг був мирний, та згодом люди увійшли до будівлі парламенту. Правоохоронці застосували силу та розігнали натовп. Бої на кордоні двох країн тривають від 12 липня. Є численні втрати по обидва боки. Це найсерйозніше загострення впродовж 30 років конфлікту через спірну територію - Нагірний Карабах.