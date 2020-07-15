Хочете без проблем потрапити за кордон? Сховайтеся у вагоні із контрабандним лісом-кругляком - точно ніхто не зупинить. Такі жарти пишуть у соцмережах. Та чи є в них частка правди?

Після масштабних повеней у Західній Україні, СБУ взялася шукати винних в екоциді. Тобто причетних до вирубок лісу в Карпатах. У лісгоспах - проводять обшуки, в лісах - влаштовують рейди.

Та чи спинило це контрабанду українського лісу? Жанна Дутчак - вирішила перевірити.

Дивися біляка взяли, та вони його тепер увалили, ще позавчора його тут не було, дивися.

Ці кадри масової вирубки в селі Мислівка активісти відзняли ще в травні. На відео - гори зрубаних смерек, і гектари пустки. А поруч сухостій, який роками "не чіпають".

Знімальна група "Подробиць" в цьому селі теж була вже неодноразово. Востаннє - два роки тому. Та відтоді мало що змінилось, каже місцевий житель Василь Мельник. Хіба, рубати почали більше.

Василь Мельник, житель села Мислівка:

Лісовози 6 голина ранку уже їдуть, їхали лісовози, а тепер їдуть фури. Лісовоз везе двадцять кубів, а фура сорок кубов.

Активісти порахували: за останні десять років лише в одному Вигодському лісгоспі, прикриваючись санітарними рубками, спиляли на сотні тисяч кубів більше, ніж було дозволено.

Добавивши головне користування і суцільно санітарні рубки і це, якщо добавити в десятирічний термін, бо розрахункова ліска ліміту є на десять років. Якщо це добавити то буде пятсот тисяч перерубу.

Василь Мельник, житель села Мислівка:

Рубають ділову деревину під видом санітарної рубки, що воно згнило. Там має рубатися 10 процентів має бути гнилого, а вони рубають всплошну.

У самому ж лісгоспі все списують на примхи природи.

Андрій Рак, головний лісничий ДП "Вигодський лісгосп":

Є рубки, які відносяться до санітарного стану насадження. У них ліміту нема. Тобто якщо йде всихання по площі, ніхто не може прорахувати, яка площа усохнення. Це є і вітровали, буреломи, заморозки. Всі вони відносяться до стихійного явища.

Та ось чи можуть самі вирубки стати причиною стихії? В СБУ вважають: можуть! Після руйнівних повеней там відкрили провадження за фактом екоциду. Хочуть довести, що саме неконтрольоване знищення лісу і спровокувало масштабні затоплення.

Василь Мельник, житель села Мислівка:

Вони все зрубали, ліс воду не задержує. Тепер буквально дві неділі назад тут затопило пів Долинського району.

На Прикарпатті почалися масові обшуки в лісгоспах.

Володимир Голубош, начальник головного управління НПУ в Івано-Франківській області:

На території двох лісових господарств - Делятинське, а також Надвірнянське. Було вилучено необлікований лісо деревини кругляка. Це сотні кубічних метрів.

А також вже готової лісо продукції - лісоматеріалів, пиломатеріалів в загальній кількості до тисячі кубічних метрів.

Збитків на понад чотири мільйони гривень нарахували за цей рік й екологічні інспектори.

І це при тому, що всі планові перевірки скасовані через карантин. Та й на позапланові не пускають. Як доказ - ситуація у Надвірнянському лісгоспі.

Ігор Яківчук, заступник начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області:

Приїхавши на місце директор не допустив нас до перевірки, зараз є коронавірус і він просить не проводити перевірку. Він вчинив недопуск державної екологічної інспекції до перевірки.

Схеми розкрадання лісу не змінюються роками. Найпоширеніші - коли в документах пишуть одні породи дерев, а рубають інші - цінніші і дорожчі. Ну і звісно, традиційні нелімітовані санітарні вирубки.

Ігор Яківчук, заступник начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області:

Це є безконтрольність зі сторони управління лісового господарства. І лісокористувачів.

Кабінет міністрів доручив екоінспекції терміново перевірити лісгоспи. Лише в двох, інспектори вже знайшли порушень на два мільйони гривень. Та чи зупинить це чорних лісорубів? Судячи із цих кадрів, мабуть, ні.

Івано-Франківський вокзал. Ще не встигла вода зійти, а ліс везуть.