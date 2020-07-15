Тіло бійця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, вдалося забрати. Про це повідомив штаб об'єднаних сил. Інформації щодо медика, якого вбили під час спроби евакуації загиблого, та щодо стану ще одного пораненого - поки що немає. За сьогодні бойовики обстрілювали наших військових уже шість разів.

Про ситуацію на околицях окупованого Донецька - Ірина Баглай.

На сонці виблискує баня церкви, поряд багатоповерхівки, а ближче приватні будинки. На перший погляд звичайне містечко. Але насправді - окуповане бойовиками село під Донецьком. І саме з того напрямку у бік позицій наших оборонців ведеться регулярний вогонь.

Проте вогонь наші військові не відкривають, адже ворог може прикриватися і цивільними людьми.

Видно как передвигаются гражданские автомобили. Скорее всего боевики, но возможно там и живут гражданские люди.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Будинки далі, далі за будинками йдуть їхні як казарми. Вони знаходяться там.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

В населеному пункті там вистачає укриттів. Трошки життя в населені пункти повернулося, тому набагато простіше використовувати даний фактор, коли поряд цивільні особи і там поруч з ними робити свої вогневі позиції.

Озброєння противника вояки вивчили за прильотами на свої позиції.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

АГС 17 утьос, крупнокаліберні кулемети міномети 120, 82 ховають їх, вкапують, роблять такі укриття, наносять вогневі засоби з закритих вогневих точок. Ціль такої стрільби - спровокувати нас на активні дії для того, щоб у них була можливість застосувати крупнішу зброю.

Та учора вогонь ще засвітла на цьому ж напрямку вони відкрили із важкого озброєння. І від влучання керованої ракети поранення отримали 6 бійців.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Між 18 і 19 годинами розпочався обстріл по позиції з використанням проти танкових ракет, до того фіксувався прильоти міномет і потім після влучання протитанкових ракет були поранені українські воїни.

Евакуювати поранених вдалось без втрат, попри те, що бойовики не припиняли вести вогонь. Вчергове доводячи, що будь-які домовленості і міжнародні конвенції на цьому полі бою для них не діють.