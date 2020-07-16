Смертельна ДТП під Києвом: загинули двоє людей [ Редактировать ]
Ще одна смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе під Києвом, де в неділю загинула майже ціла родина. Цього разу двоє загиблих, одну людину ушпиталили в тяжкому стані.
За попередньою інформацією, винуватцем аварії був водій "Тойоти". Він спочатку зачепив інше авто. А потім, намагаючись втекти з місця ДТП, на повній швидкості врізався у "Фольксваген" і вилетів на узбіччя.
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