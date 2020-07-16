В Украине не завершена административно-территориальная реформа, это может стать причиной сложностей с проведением местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Проект постановления о создании и ликвидации районов фактически предусматривает значительное укрупнение районов, что будет существенно влиять на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов.

При этом, если решение о создании новых районов не будет принято, нужно будет вносить изменения в избирательное законодательство, поскольку на данный момент отдельные новые громады относятся к разным районам, что приведет к неопределенности с образованием округов, организацией голосования, установлением итогов и результатов голосования в таких громадах и районах.

Также в ЦИК отмечают, что в случае несвоевременного принятия законопроекта об усовершенствовании Избирательного кодекса будет невозможной полноценная подготовка к местным выборам 25 октября, поскольку представление кандидатур для формирования территориальных избиркомов продлится с 26 июля по 5 августа.

Учитывая изложенное, призываем Верховную Раду Украины как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы. Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о своем участии в выборах.