Пенсии в Украине: кто лишится выплат [ Редактировать ]
В Украине после проведения пенсионной реформы, часть жителей страны может остаться без выплат. Давайте разберемся, кто попадает под риск и может вовсе лишится пенсии.
Так, согласно законодательству, отнять ежемесячные выплаты могут по нескольким причинам:
Вы не получали пенсию полгода подряд
Согласно закону, если вы по каким-либо причинам не получали пенсию в течение полугода, выплаты могут быть приостановлены.
Вы проживает или работаете за границей
Согласно закону об "Общегосударственном пенсионном страховании", если пенсионер проживает в другой стране, "пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей". Исключением является наличие международного договора Украины.
По приезду на Родину, лучше сразу обратиться в Пенсионный фонд, так как выплаты могут восстановить не сразу.
У вас поддельные документы
Пенсионный фонд и Министерство финансов уже пару лет проводят верификацию получателей социальных выплат.
Вы переселенец и часто меняете место жительства
Переселенцы, которые часто меняют место жительства, могут остаться без пенсии.
Если выявлен факт того, что ваше фактическое и официальное место жительства не совпадают, со следующего месяца вы перестанете получать пенсию.
Отметим, в Украине снова повысили возраст выхода на пенсию:
Ранее мы писали о том, у кого в Украине самые высокие пенсии.
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