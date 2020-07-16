В Украине после проведения пенсионной реформы, часть жителей страны может остаться без выплат. Давайте разберемся, кто попадает под риск и может вовсе лишится пенсии.

Так, согласно законодательству, отнять ежемесячные выплаты могут по нескольким причинам:

Вы не получали пенсию полгода подряд

Согласно закону, если вы по каким-либо причинам не получали пенсию в течение полугода, выплаты могут быть приостановлены.

Вы проживает или работаете за границей

Согласно закону об "Общегосударственном пенсионном страховании", если пенсионер проживает в другой стране, "пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей". Исключением является наличие международного договора Украины.

По приезду на Родину, лучше сразу обратиться в Пенсионный фонд, так как выплаты могут восстановить не сразу.

У вас поддельные документы

Пенсионный фонд и Министерство финансов уже пару лет проводят верификацию получателей социальных выплат.

Вы переселенец и часто меняете место жительства

Переселенцы, которые часто меняют место жительства, могут остаться без пенсии.

Если выявлен факт того, что ваше фактическое и официальное место жительства не совпадают, со следующего месяца вы перестанете получать пенсию.

Отметим, в Украине снова повысили возраст выхода на пенсию:





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