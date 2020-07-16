Повышение зарплат медикам: озвучены суммы надбавок [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, в ходе брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, на сколько повысят зарплаты медработникам с сентября.
Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата врача в среднем вырастет на 3500 грн, медперсонала - около 2500 грн, младшего медицинского персонала - на 1250 грн.
На повышение зарплат из коронавирусного фонда выделили 7,4 миллиарда гривен.
Кроме того, более 103 млн грн выделили для стажировки врачей-интернов.
Ранее мы писали о том, что Рада утвердила сумму выплат семьям умерших от коронавируса медиков.
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