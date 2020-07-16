В Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки коронаиврус обнаружили у 116 жителей столицы.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, количество инфицированных в Киеве достигло отметки в 6613 человек.
Отмечается, что среди заболевших:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 61 года;
- 50 мужчин, возрастом от 18 до 81 года;
- 4 детей - от 6 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных выявлены в Дарницком районе (21 человек), Деснянском районе (20 пациентов) и Голосеевском районе (18 случаев).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От болезни погибли 1445 пациентов.
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