За сутки коронаиврус обнаружили у 116 жителей столицы.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, количество инфицированных в Киеве достигло отметки в 6613 человек.

Отмечается, что среди заболевших:

62 женщины в возрасте от 21 до 61 года;

50 мужчин, возрастом от 18 до 81 года;

4 детей - от 6 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных выявлены в Дарницком районе (21 человек), Деснянском районе (20 пациентов) и Голосеевском районе (18 случаев).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От болезни погибли 1445 пациентов.