Рэпер Канье Уэст выдвинул свою кандидатуру на должность президента США.

Об этом сообщает избирательная комиссия штата Оклахома.

По информации, Уэст будет представлять партию "BDY - Birthday Party". В переводе с английского - Партия дня рождения или Вечеринка по случаю дня рождения. Также независимыми кандидатами в Оклахоме зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс.

Отмечается, что музыкант подал необходимые документы и оплатил сбор в 35 тысяч долларов.

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