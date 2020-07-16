Известный музыкант стал кандидатом в президенты США [ Редактировать ]
Фото: Канье Уэст/ 24tv.ua
Рэпер Канье Уэст выдвинул свою кандидатуру на должность президента США.
Об этом сообщает избирательная комиссия штата Оклахома.
По информации, Уэст будет представлять партию "BDY - Birthday Party". В переводе с английского - Партия дня рождения или Вечеринка по случаю дня рождения. Также независимыми кандидатами в Оклахоме зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс.
Отмечается, что музыкант подал необходимые документы и оплатил сбор в 35 тысяч долларов.
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