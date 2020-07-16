Новый глава Нацбанка: что известно о Кирилле Шевченко [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.
Кирилл Шевченко - руководитель "Укргазбанка". Руководящую должность он занимал с мая 2015 года.
Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года.
В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета по квалификации "экономист".
Напомним, в среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.
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