В четверг, 16 июля, Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.

Кирилл Шевченко - руководитель "Укргазбанка". Руководящую должность он занимал с мая 2015 года.

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года.

В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета по квалификации "экономист".

Напомним, в среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.