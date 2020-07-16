Несмотря на очередную смену руководства Государственной налоговой службы Украины, методы работы остаются прежними. Не прошло и трех месяцев после назначения нового главы ГНС Алексея Любченко, как команду "фас" на четко определенный круг представителей бизнеса спустили на места. Срочное поручение "закошмарить", в частности, три алкогольные предприятия опубликовал анонимный телеграмм канал "Дон Кихот".

"Срочно! Поручение руководителям ПНОПТ (под персональную ответственность руководителей оперподразделений). Необходимо отработать и в случае выявления зафиксировать факты продажи в розничной сети ЛВИ с признаками подделки на территории обслуживания.

В настоящее время в ГУ ОРД ГФС Украины поступает информация о наличии в оптово-розничной сети ЛВИ производителем которых являются ОАО "Люботинский завод Продтовары", ООО "ЛВЗ Прайм", ООО "Александрия премиум".

В случае выявления вышеуказанной продукции работниками ГУ ОРД ГФС на территории обслуживания, в отношении руководителя ПНОПТ и УОРД ДФС будет проведена служебная проверка. К вышеуказанным проверкам привлекать работников территориальных подразделений Департамента контроля за подакцизными товарами", - говорится в поручении, тест которого приводится полностью.

Там же добавляется: "Руководителям отдела ПНОПТ УОРД по фактам отработки до 17:00 в телефонном режиме сообщить Нефедову С.В."

Как указывают авторы тг-канала, все это похоже не на борьбу, а на попытку "загнать всех в схему". Иначе нельзя объяснить такую избирательность.

Напомним, что по данным Офиса бизнес-омбудсмена, давление на бизнес с начала 2020 года, со стороны налоговиков и правоохранителей, выросло на 13%.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский лично и неоднократно обещал не допускать давления на бизнес в Украине и бороться с таким явлением. Еще Зеленский обещал создать единый орган по расследованию экономических преступлений, чтобы этим правом не злоупотребляли действующие контролеры. Однако, пока обещания так и не выполнены.