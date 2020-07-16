Визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым перенесен с четверга на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Накануне он сказал, что российский лидер в Крыму будет участвовать в закладке кораблей ВМФ на керченском заводе "Залив". Путин отложил поездку на украинский полуостров из-за "прикидочного совещания" по предстоящему бюджетному процессу.

Сегодня президент (Путин - ред.) будет работать в Ново-Огарево. Сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу. Традиционно это летом начинается. Президент принял решение сегодня собрать первое совещание, как раз такое прикидочное совещание, по предстоящему бюджетному процессу.

Из-за отмены визита Путина церемония закладки новых кораблей на заводе "Залив" в Керчи с участием президента России Владимира Путина перенесена. Об этом сообщает пресс-служба завода. Причины переноса мероприятия не упоминаются. В настоящее время на заводе "Залив" ведутся работы по строительству российских аналогов французских вертолетоносцев "Мистраль" - десантных кораблей проекта "Прибой".

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель провели переговоры, обсудив ситуацию на востоке Украины.