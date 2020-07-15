Путин и Меркель провели переговоры: что стало главной темой [ Редактировать ]
В среду, 15 июля, канцлер Германии Ангелам Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос Украины. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.
"В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии", - отметил Зайберт.
Киев считает, что итоги "голосования" на временно оккупированных Россией территориях Украины, в котором примут участие граждане Украины путем использования принудительно навязанных российских паспортов, искажают результаты общероссийского голосования.
Ранее сообщалось, что в России ввели наказание за призывы вернуть Крым Украине.
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