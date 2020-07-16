Год работы новой власти - это год обмана избирателей. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, подводя итоги работы парламента.

Он акцентировал, что власть не выполнила свои обещания. "Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали еще беднее. Всё, что "слуги" так красиво обещали, осталось лишь на бумаге. За что они не возьмутся - везде провал", - подчеркнул Юрий Бойко.

Поэтому неудивительно, что доверие людей к такой власти падает, отметил он.

"За этот год доверие к парламенту со стороны граждан резко упало. Верховная Рада начинала свою каденцию с уровня доверия в 60%, а сегодня имеет меньше 20%. Еще два-три месяца такой работы, и поддержка упадет до 4%, как у предыдущего состава парламента. Трудно вспомнить вещи, которые бы действительно были направлены на помощь людям, разве что увеличение выплат медикам и выделение средств на борьбу с коронавирусом. Но даже это стало обманом - деньги к медикам так и не дошли, их не увидели и в больницах. К сожалению, таких примеров очень много", - сказал народный депутат.

Причем власть продолжает непрофессиональную политику, игнорируя мнение и потребности людей.

"В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку", - резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".