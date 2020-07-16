"Ледянящий" крик: в Исландии появилась услуга доставки визгов [ Редактировать ]
Фото: imom.me
Министерство туризма Исландии предложило всем желающим жителям планеты доставить свой крик в красивейшие уголки страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
По информации, свой крик или фразу можно услышать, например, у водопада Скогафосс, ледника Снайфедльсйёкюдль, на пляже Раудасандур или на острове Видей. Переключение идет автоматически.
Отмечается, что на специальном сайте разместили инструкцию по правильной технике кричания, которая была составлена врачом.
Читайте также, в Исландии был создан "парящий" пешеходный переход. Его соорудили, чтобы уменьшить количество ДТП на перекрестках.
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