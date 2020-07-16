Министерство туризма Исландии предложило всем желающим жителям планеты доставить свой крик в красивейшие уголки страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

По информации, свой крик или фразу можно услышать, например, у водопада Скогафосс, ледника Снайфедльсйёкюдль, на пляже Раудасандур или на острове Видей. Переключение идет автоматически.

Отмечается, что на специальном сайте разместили инструкцию по правильной технике кричания, которая была составлена врачом.

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