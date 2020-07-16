Болгарія скасувала карантинні обмеження для українців. Рішення ухвалили в тамтешньому Мінохорони здоров'я. Відсьогодні українські туристи зможуть в'їжджати до країни без тесту на коронавірус та двотижневої самоізоляції.

Громадяни решти країн, які з Україною не потрапили разом до "зеленого" списку, мають надати довідку про ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або пройти двотижневий карантин.