Чорні маски та білі троянди: Іспанія вшанувала пам'ять жертв коронавірусу [ Редактировать ]
28 тисяч 413 померлих. В Іспанії сьогодні вшанували пам'ять людей, які стали жертвами коронавірусу. Як проходила церемонія і яких заходів вживає країна, щоб не допустити другої хвилі епідемії? Розкаже Тетяна Логунова.
Чорні маски та білі троянди. Іспанія вшанувала пам'ять людей, які стали жертвами коронавірусу. У церемонії взяли участь члени королівської родини, іспанського уряду, представники міжнародних організацій та родичі загиблих. За офіційними даними, епідемія вже забрала життя понад 28 тисяч іспанців.
Філіпп, король Іспанії:
Я хочу згадати всіх людей, які не змогли побороти недугу. Висловити їхнім сім'ям наше глибоке співчуття та найщирішу підтримку. Поділитися з ними нашою любов'ю та обіймами. Ви не самотні у своєму горі. Це наш спільний біль і наша спільна жалоба.
Наразі темпи поширення коронавірусу вдалося уповільнити. Проте щодня в країні й далі фіксують кілька сотень нових випадків зараження.
Не допустити другої хвилі епідемії - пріоритет для Іспанії. Завдання не з простих, зважаючи на те, що країна відкрила свої кордони для туристів з ЄС. Іспанці обрали таку стратегію: масковий режим, контроль за поведінкою відпочивальників і жорсткий локальний карантин.
Без маски - нікуди. В іспанській Андалузії відтепер заборонено виходити на вулицю без засобів захисту. Не виняток навіть пляжі та басейни.
Думаю, це правильне й вимушене рішення. Адже люди нехтують дотриманням соціальної дистанції.
Усе гаразд. Трохи спекотно, але можна терпіти. Раз сказали носити маски, значить, так треба.
А це вже Каталонія. 180 тисяч жителів Льєди - знову на карантині. Через спалах коронавірусу в місті. Людей попросили не виходити з дому без нагальної потреби і не збиратися компаніями понад десять осіб. Власникам барів і ресторанів наказали тимчасово припинити роботу. Та послухалися не всі.
Мабуть, я буду змушений знову закрити свій заклад. Але мені потрібні гроші, щоб заплатити за оренду і видати зарплати співробітникам. Я працюватиму доти, доки не прийдуть поліцейські й не скажуть мені припинити роботу.
А поліцейські Майорки контролюють, чи дотримуються санітарних норм відпочивальники. Після серії гучних вечірок, які влаштували гості острова, влада ухвалила рішення закрити всі заклади на найпопулярніших серед туристів набережних. Гості з Німеччини, а їх на острові більшість, м'яко кажучи, засмутилися.
Анне, туристка з Німеччини:
Дуже шкода. Тут і так майже нічого не відбувалося. А тепер взагалі все закрили.
Удома на туристів може чекати ще один сюрприз. Німецька влада хоче відряджати всіх, хто повернеться з Майорки, на примусову самоізоляцію.
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