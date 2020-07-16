І вплинути на коронавірусну статистику відсьогодні зможе й "Укрзалізниця". Там у поїздах з Києва і До Києва дозволили стовідсотковий продаж квитків. І це при тому, що столиця в ковідних антилідерах. Раніше заради карантинних обмежень і збереження дистанції - продавали лише Половину квитків. Як до такого рішення поставилися пасажири? Питала - Олена Логінова.

Київ. Центральний залізничний вокзал. Тут усе як і зазвичай. Хтось із валізами поспішає на потяг, хтось, уже повільніше ,прямує на вихід. Єдине, людей трохи менше, ніж раніше. Ані великих черг біля кас, ані натовпу у фойє - не має. Але така картинка може змінитися. Бо Укрзалізниця хоче... більше пасажирів.

"Укрзалізниця" продовжує послаблювати карантин. Тепер дозволяють заповнювати вагони повністю на 100%. Поки що це стосуватиметься тих направлень, які курсуватимуть через Київ, як ось наприклад. Цей потяг Київ - Івано-Франківськ. Тут якраз розпочинається посадка, пасажирів просять дотримуватися карантинних рекомендацій.

Пасажири підходять до вагона. Перед тим як зайти в середину у них безконтактним термометром перевіряють температуру. Усі в масках.

Так само температурний режим, стоїть антисептик, все протираєм там кожні півтори, дві години, там ручки, де в туалетах беруться.

Та на цьому всі карантинні перестороги закінчуються. Дистанції не дотримується ніхто. Більше того, заповнювати вагони більш як на 50% залізничники почали ще до оголошення, кажуть пасажири:

Ну от ми вчора їхали, сідали два - я і син - в купе. К нам вночі підсів чоловік. Ну які межі? Які півтора метра?

А відсьогодні й розраховувати на те, що у купе ви їхатимете удвох не треба. Ось повідомлення на офіційному сайті Укрзалізниці. Пояснюють: рішення продавати 100% квитків у поїзди зі столиці і до столиці - погодили з Київською міською держадміністрацією. Обіцяють посилено дезінфікувати вагони і обробляти постільну білизну.

Пасажири не задоволені. Обурюються і віртуально у соцмережах. Мовляв, якби знали про це заздалегідь, то взагалі б не купували квитків. Жаліються і наживо - нам на камеру:

Негативно і з точки зору зручності і з точки зору обслуговування і з точки зору карантину особливо, тому що нажаль у нас не спадає рівень захворюваності.

Невдоволення пасажирів підтверджують і самі провідники.

Людмила, провідниця:

Хочу сказать, шо пасажири трошки возмущаються, тому що вони ще бояться карантину, вони бояться що немає тої відстані. Будем бачити як по сьогоднішньому рейсу як воно буде далі.

Як буде далі - вже можна зрозуміти зі слів пасажирів, які ступили на столичний перон.

Їхали сьогодні нічним швидким потягом, заповнюваність така процентів 80 була в плацкарті.

В масках, ні, чесно не сиділи. - А вимагали? - Ні, чесно ні. Не вимагали.

Як насправді виглядає вагонний карантин - видно ось на цьому відео з мобільного телефону. Його зняли ще до сьогоднішнього оголошення про продаж квитків на усі місця, а не половину. Дистанції не дотримується ніхто. Що буде тепер - уявити нескладно. Карантин-карантином, а більше пасажирів - більше грошей.