Апарат Solar Orbiter максимально наблизився до сонця й надіслав знімки [ Редактировать ]
Такого Сонця ще ніхто не бачив. Апарат Solar Orbiter максимально наблизився до світила й надіслав знімки. Уперше науковці побачили мікроспалахи на поверхні Сонця. Хоча найменший із зафільмованих - 400 кілометрів у діаметрі, із Землі такі вибухи непомітні, але щохвилини їх відбуваються тисячі. Апарат запустили в лютому, відтепер він працюватиме на орбіті ще 9 років. Його місія - вивчати сонячні вітри й бурі, які можуть впливати на життя на Землі. А також уперше в історії сфотографувати полюси Сонця.
Даніель Мюллер, науковець, співробітник Європейської космічної агенції:
Я опікувався проєктом Solar Orbiter понад 13 років. Тому для мене це незабутній момент. Перші дані й перші зображення. Я довго чекав їх. Пам'ятаю, як з'явилася ідея запуску супутника, на моїх очах його конструювали й споряджали в космос, а тепер я бачу, як він працює. І це неймовірно.
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