Такого Сонця ще ніхто не бачив. Апарат Solar Orbiter максимально наблизився до світила й надіслав знімки. Уперше науковці побачили мікроспалахи на поверхні Сонця. Хоча найменший із зафільмованих - 400 кілометрів у діаметрі, із Землі такі вибухи непомітні, але щохвилини їх відбуваються тисячі. Апарат запустили в лютому, відтепер він працюватиме на орбіті ще 9 років. Його місія - вивчати сонячні вітри й бурі, які можуть впливати на життя на Землі. А також уперше в історії сфотографувати полюси Сонця.

Даніель Мюллер, науковець, співробітник Європейської космічної агенції: