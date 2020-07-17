За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирования. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

При обстрелах боевики использовали запрещенные на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Опросного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня возле Водяного. Потерь нет.

Ранее мы писали о том, что прокуратура открыла дело по факту обстрела медбригады во время эвакуации украинского военного с поля боя.