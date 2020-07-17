На Донбассе ранены четверо украинских военных [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирования. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
При обстрелах боевики использовали запрещенные на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
Стреляли вблизи Опросного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.
По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня возле Водяного. Потерь нет.
Ранее мы писали о том, что прокуратура открыла дело по факту обстрела медбригады во время эвакуации украинского военного с поля боя.
по теме
На Донбассе пострадали украинские военные
За прошедшие сутки,12 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня
"Минские соглашения" могут изменить только лидеры "нормандской четверки" - Резников
Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы
На Донбассе ранены украинские военные
В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе обострилась
Дети с оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО
Документ за основу и в целом поддержали 310 парламентариев
На Донбассе ранен военный
За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования России 5 раз нарушили "тишину" на Донбасс