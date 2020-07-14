Обстрел медгруппы на Донбассе: прокуратура открыла дело [ Редактировать ]
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту обстрела медбригады во время эвакуации украинского военного с поля боя. Действия агрессора квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствием установлено, что 13 июля во время попытки эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района, российские наемники обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия военных, которые имели маркировку медицинского персонала.
Для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращения огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал.
По данным правоохранительных органов, это уже третий зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.
Тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители боевиков, контролируемых Россией, не гарантируют прекращении огня.
Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что выборов на территории оккупированного Донбасса не будет. Также мы писали о том, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.
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