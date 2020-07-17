Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 17 июля, Печерский районный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей еще два месяца. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания суд поддержал это ходатайство.
15 июля стало известно, что подозреваемым в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь вручили ходатайство прокуратуры о продлении мер еще на два месяца.
Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.
по теме
Дело Шеремета: поездка в Россию могла повлиять на мотив убийства
В четверг, 16 июля, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сделал заявление
Дело Шеремета готово для передачи в суд: когда начнется рассмотрение
Национальная полиция сообщила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд
Грымчаку продлили меру пресечения
Во вторник, 14 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку
Катастрофа MH17: в России отреагировали на решение Нидерландов об иске
В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию
Киевские студенты обжалуют призыв в армию
Работники Дарницкого районного военкомата в Киеве отпустили двух студентов-призывников, которых принудительно содержали на сборном пункте