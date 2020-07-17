В ночь на пятницу, 17 июля, Печерский районный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей еще два месяца. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания суд поддержал это ходатайство.

15 июля стало известно, что подозреваемым в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь вручили ходатайство прокуратуры о продлении мер еще на два месяца.

Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.