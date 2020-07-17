Протесты сотрудников госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области и профсоюзов, прошедшие 16 июля, не принесли никакого результата. В пятницу, 17 июля в 13:00 в порт Черноморска зайдут российские буксиры Diamond N и Topaz N. Об этом говорится на странице общественного движения "Стоп коррупции в портах Украины" в Facebook.

"Сегодня в 13:00 российские буксиры Diamond N и Topaz N зайдут в порт и начнут работать у зернового терминала компании Kernel. Это решение негласно согласовано министром Криклием и и. о. руководителя Морада Сергеем Звягинцевым. Басюк о решении проинформирован "смотрящими" и сопротивляться не будет. Приплыли, товарищи. Южному приготовиться. Любопытно, знает ли патриот Андрей Веревский о том, в какую схему его втягивает директор его Трансбалктерминала Кизлевич? Еще нам говорят, что в схеме участвует Борис Козырь, на всех углах представляясь человеком из министерства транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля более сотни сотрудников морского торгового порта "Черноморск" вышли на митинг: "Нет буксирному пиратству!" к зданию управления порта.

По словам участников митинга, в последние годы на рынке буксирных услуг сложилась ситуация, когда некие лица, которые близки к власти на разных уровнях создают фирмы - "прокладки", которые якобы предоставляют буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний являются представители Российской Федерации.

Митингующие рассказали, что с помощью административного давления руководство этих фирм заставляет государственные порты сдавать им в аренду буксиры по минимальной стоимости, а также получать самые выгодные контракты на швартовку и отшвартовку судов. При этом компании не отвечают за техническую безопасность арендованных буксиров. В результате, собственники таких "прокладок" получают колоссальную прибыль, арендуемые суда государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки и сокращают сотрудников, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.

"Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами, представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", - заявили активисты.

По словам и.о. руководителя Черноморского порта Александра Попова, заход в порт буксирных фирм - "прокладок" будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников госпорта. "Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании - следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес - это, прежде всего, безопасность. Платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход", - подчеркнул он.