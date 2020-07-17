В штате индийском Мумбаи в результате сильного ливня обвалился 6-этажный жилой дом.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, обвал унес жизни 6 человек, еще множество остается заблокированными в своих квартирах. Два человека были найдены мертвыми вечером в четверг, 16 июля, и еще четыре тела спасатели нашли под обломками здания сегодня ночью.

Отмечается, что спасатели не исключают риска повторного обвала конструкций поврежденного непогодой здания.

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